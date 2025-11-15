Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на България: Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата

Треньорът на България: Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата

15 Ноември, 2025 16:22 602 5

  • световно първенство-
  • александър димитров-
  • бурса

През целия мач искам да затрудним максимално съперника, каза Димитров преди срещата в Бурса

Треньорът на България: Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александър Димитров е на мнение, че Турция няма да допусне подценяване срещу националния отбор на България по футбол в мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Селекционерът на българите говори за атмосферата в тима часове преди срещата с турците от група Е, която ще стартира от 19:00 часа на стадион „Матлъ“ в Бурса.

Пред БНТ той сподели, че в българския лагер се стараят да са позитивни, за да могат играчите да дадат максимума от себе си.

„Няма как, ако си затормозен, да дадеш максимума от своите възможности. Това би повлияло и на играчите, и на нас като треньори. Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата, особено в тренировъчния процес, за да се отърсим от тези неща. Да могат играчите да дадат максимума от себе си.“

Треньорът разкри и какво очаква от „лъвовете“ по време на мача, за да се противопоставят на турците.

„През целия мач искам да затрудним максимално съперника, който в никакъв случай няма да ни подцени и ще бъде пределно мотивиран да ни приключи по най-бързия начин, така да се каже. Искам да изнесем играта повече в противниковата половина, да обърнем защитниците на домакините с лице към тяхната врата, за да може да имаме някакъв успех", коментира Димитров.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    4 1 Отговор
    Нашите национали имат нужда от 3 неща, за де се чувстват в свои води - ракия, чалга и туршия. Ветераните ползват футболната топка, за да си затиска киселото зеле, а младежите питат изкуствения интелект какво е това..

    16:31 15.11.2025

  • 2 Средствата са..

    2 1 Отговор
    Субстанции.. методите са мъни или бой ..

    16:31 15.11.2025

  • 3 О, колко...

    5 1 Отговор
    ...са стресирани милите те!!!

    16:34 15.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хасковски каунь

    2 1 Отговор
    Тропнете един хубав кючек на терена в Бурса, с гюбеци и ще разведрите атмосферата

    17:01 15.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ