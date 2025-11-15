Треньорът на България: Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата

Александър Димитров е на мнение, че Турция няма да допусне подценяване срещу националния отбор на България по футбол в мача от квалификациите за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. Селекционерът на българите говори за атмосферата в тима часове преди срещата с турците от група Е, която ще стартира от 19:00 часа на стадион „Матлъ“ в Бурса.

Пред БНТ той сподели, че в българския лагер се стараят да са позитивни, за да могат играчите да дадат максимума от себе си.

„Няма как, ако си затормозен, да дадеш максимума от своите възможности. Това би повлияло и на играчите, и на нас като треньори. Опитваме се с различни средства и методи да разведрим атмосферата, особено в тренировъчния процес, за да се отърсим от тези неща. Да могат играчите да дадат максимума от себе си.“

Треньорът разкри и какво очаква от „лъвовете“ по време на мача, за да се противопоставят на турците.

„През целия мач искам да затрудним максимално съперника, който в никакъв случай няма да ни подцени и ще бъде пределно мотивиран да ни приключи по най-бързия начин, така да се каже. Искам да изнесем играта повече в противниковата половина, да обърнем защитниците на домакините с лице към тяхната врата, за да може да имаме някакъв успех", коментира Димитров.