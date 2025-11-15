България е близо до невиждан резил

Българският национален отбор по футбол излиза тази вечер срещу Турция в петия си мач от група „Е“ по пътя към Мондиал 2026. Освен обичайната борба за точки, „лъвовете“ се изправят и пред исторически залог – да избегнат най-слабото си представяне в квалификационен цикъл от 91 години насам, пише "Тема спорт".

Селекцията на Александър Димитров разполага само с два двубоя, за да не повтори негативния рекорд от 1934 г., когато България завършва първите си световни квалификации без нито една точка. Възможностите за спасение са днешният мач в Бурса и последвалото домакинство на Грузия във вторник на „Васил Левски“.

Първото участие в пресявки през 1934 г. поставя България в група с Унгария и Австрия. В трите изиграни срещи тимът пада два пъти от унгарците с 1:4, веднъж от Австрия с 1:6, а след отказ от домакинство на австрийците кампанията приключва без точка. Това остава единственият случай, в който България – независимо дали в квалификации за световно, европейско първенство или Лига на нациите – завършва без актив.

В два други цикъла – за Мондиал 1938 и Евро 1960 – националите печелят по точка, като при европейските пресявки тогава форматът е елиминационен и България отпада от бъдещия финалист Югославия след 0:2 и 1:1.

В по-ново време най-слабите резултати идват в Лигата на нациите 2021, когато съставът на Георги Дерменджиев взима 2 точки и изпада в по-долното ниво, както и в квалификациите за Евро 2024 под ръководството на Младен Кръстаич – без победа, с четири равенства и четири загуби. Година 2025 също е тежка: две поражения с по 1:2 от Република Ирландия в баражите за Лига В, равенство 2:2 с Кипър и разгром 0:4 от Гърция в контроли.

Днешният съперник Турция е сред най-силните отбори в групата, което се видя и в София през октомври, когато България отстъпи с тежкото 1:6. Винченцо Монтела обяви, че не очаква лек мач и няма да подцени българите, докато Александър Димитров, подложен на критики, е твърдо решен да спре негативната серия.

Историята помни и далеч по-добри моменти срещу Турция – в общо 22 мача България има положителен баланс: девет победи, шест равенства и седем загуби. Последният триумф е през 2005 г. с 3:1 в София след два гола на Димитър Бербатов и един на Мартин Петров, а последната победа като гост датира от 1982 г., когато Живко Господинов носи успеха на „Али Сами Йен“.