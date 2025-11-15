Новини
България се изправя срещу Турция на уникален стадион, Ердоган ще бъде на трибуните

15 Ноември, 2025 09:04 1 182 11

Местните медии съобщават, че президентът на Турция Реджеп Ердоган се очаква да бъде на трибуните в Бурса

България се изправя срещу Турция на уникален стадион, Ердоган ще бъде на трибуните - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България гостува на Турция в събота от 19:00 часа в световна квалификация за Мондиал 2026.

Първият двубой между двата тима завърши с разгромното 1:6 в София, което допълнително подчертава сериозната разлика в моментната класа.

България пристига в Бурса с немалко кадрови проблеми. Отсъствието на звездата на Левски Радослав Кирилов е сериозен удар – именно той е автор на единствения ни гол в квалификациите. Контузия го извади от сметките на селекционера Александър Димитров, пише Gong.bg.

Същата е ситуацията с капитана на Лудогорец Антон Недялков и основния защитник на Специя Петко Христов. На техните места бе повикан Стефан Велков от датския Вейле. В ролята на заместник на Кирилов влезе Станислав Иванов, но и той се контузи ден преди отпътуването за Турция, оставяйки треньорския щаб в още по-трудно положение.

Обстановката около отбора допълнително се усложни от скандала след поражението от Испания във Валядолид. Вратарят на Левски Светослав Вуцов обяви, че се оттегля от националния тим за неопределено време заради „лошо отношение“ от страна на щаба. Извън групата остана и стражът на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов. На тяхно място бяха повикани Димитър Евтимов от Ботев Враца и Алекс Божев от Славия Прага.

Турция влиза в срещата като втори в групата с три победи и едно поражение, продължавайки битката за място на Мондиал 2026. България е на последната позиция с четири загуби и само един отбелязан гол, при цели 16 допуснати – статистика, която ясно очертава ситуацията пред националите.

Голямо предизвикателство ще бъде и самата атмосфера в Бурса, където мачът ще се играе на един от най-оригиналните стадиони в света. Арена­та е изцяло покрита и издържана в зелено – цветовете на местния Бурсаспор, а северната ѝ трибуна е оформена като глава на крокодил, вдъхновена от прякора „Зелените крокодили“. Част от зрителите буквално влизат през „отворената паст“, а вътрешните колони и стълбища напомнят редици остри зъби, когато погледнеш съоръжението отвън.

Местните медии съобщават, че двубоят ще премине под засилен дипломатически и протоколен фокус. Очаква се президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган да бъде на трибуните, а информацията на Bursada Bugün твърди, че възможно е и държавният глава на България да присъства. Това превръща срещата в събитие с висок международен профил.


Турция
