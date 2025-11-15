Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Испания разгледаха сценарий, при който Турция бие България с 11:0

В Испания разгледаха сценарий, при който Турция бие България с 11:0

15 Ноември, 2025 18:04 970 8

  • световно първенство-
  • бурса-
  • турция-
  • национален отбор-
  • ла фурия

До края на квалификациите остават два мача, а испанците са сигурни, че при днешна победа в Тбилиси ще спечелят директна квота за Мондиала

В Испания разгледаха сценарий, при който Турция бие България с 11:0 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанското издание “Марка” направи днес подробен анализ на ситуацията с националния отбор на “Ла фурия” и какво е нужно, за да се класира директно на световнто първенство в САЩ, Канада и Мексико, предаде Sportal.bg.

В момента Испания оглавява групата на България с 12 след 4 изиграни срещи и голова разлика 15:0. Втори е съставът на Турция (9 точки), следван от Грузия (3 т.) и нашият национален тим е последен без спечелена точка.

До края на квалификациите остават два мача, а испанците са сигурни, че при днешна победа в Тбилиси ще спечелят директна квота за Мондиала. Условието е Турция да не направи “ксплозия” срещу България и да надделее с 11:0.

“Изчисленията са кристално ясни. Победа в Тбилиси класира Испания директно за жребия във Вашингтон. Три точки и Испания ще бъде един от 48-те отбора, които ще се борят за световната корона. Неуспехът би превърнал мача във вторник срещу Турция в Севиля във финал, въпреки че Испания би имала два шанса: победа или равенство. Освен ако, разбира се, Турция не направи голеатрактивна експлозия, която би могла да застраши шансовете ни. Ако Испания спечели само с един гол разлика, Турция ще трябва да спечели в Севиля само ако победи България с единадесет гола разлика”, четем в материала на “Марка”.

Припомняме, че преди малко повече от месец "лъвовете" загубиха домакинството си на Турция с 1:6. Друг двубой от световните квалификации, този между Норвегия и Молдова, завърши 11:1 в полза на Холанд и компания.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гонзовица

    13 1 Отговор
    Само аз мога да издаржа 11 гола

    18:13 15.11.2025

  • 2 Бербатов

    8 2 Отговор
    Като нищо..! Даже са малко🙈

    18:14 15.11.2025

  • 3 456

    9 0 Отговор
    🤣няма да се учуда ако и това се случи. 11:0 резултат. Може някой и да заложи и на него. Зависи как са играли 💲

    18:17 15.11.2025

  • 4 Не,че нещо,ама...

    7 0 Отговор
    Добре ще е, българските футболисти да пият преди мач противозачатъчни, че всеки път ги е6..ът

    18:38 15.11.2025

  • 5 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Тия ни взеха за мезе.

    18:44 15.11.2025

  • 6 мистериозен управител

    4 0 Отговор
    Само заради головата фиеста си заслужава да се гледат мачовете на нашите охлюви.

    18:59 15.11.2025

  • 7 Резултатът може и да

    1 0 Отговор
    е оптимистичен и българите да паднат с 23: Гонзо ще ги измъка ли нещо или ще мълчи като това което всъщност представлява.
    Един не виждаш по-далече от носа си ме запита точно преди няколко часа ти за кой си между Левски и ЦСКА.
    Отговорът ми беше........ за който каже Гонзо.

    Коментиран от #8

    19:03 15.11.2025

  • 8 Левски 1914

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Резултатът може и да":

    Нещо си се пообъркал момче цска го няма ФАЛИРА преди още 9 години!

    19:13 15.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ