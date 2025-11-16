Монтела поздрави България и заяви: Мой приятел каза, че за първи път вижда такава атмосфера

Мениджърът на националния отбор на Турция по футбол Винченцо Монтела посочи важни моменти при победата им с 2:0 над България в Бурса в петия мач от Група Е на квалификациите за Световното първенство през 2026 година, предаде БТА.

"Първо искам да поздравя нашите играчи. Не беше лесен мач. Поздравявам и България. Допуснахме няколко положения през второто полувреме, което беше малко разочароващо. Съжаляваме за контузията на Каан Айхан. Той имаше проблем и преди мача и състоянието му ще бъде определено утре сутринта", каза Монтела.

На въпрос за очакванията за мача с Испания, Монтела каза: „Това е мач, който няма да има голямо значение по отношение на класирането, но е важен за нас. Запазихме играчите си за този мач в днешния с ротация и смени. Какъвто и състав да използваме, конкуренцията е много силна. Имаме доверие във всички наши играчи.“

Говорейки за представянето на Керем Актюркоглу и ентусиазма на феновете на Бурса, Монтела каза: „Изпитахме невероятна страст в Бурса. Това ни развълнува. Един мой италиански приятел каза, че за първи път вижда такава атмосфера тук в живота си. Керем мотивира отбора чудесно. Искаме да излезем с пълен състав през март и вземаме необходимите решения за това".