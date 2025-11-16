Националният отбор на България е пръв в Европа... по автоголове

България загуби с 0:2 от Турция в мач от 5-ия кръг на световните квалификации в група Е на зона „Европа“. За първи път в тези квалификации паднахме с по-малко от три гола и имахме най-приемливото си представяне от началото на кампанията, макар че турците не изглеждаха особено мотивирани да търсят изразителна победа, пише "Тема спорт".

Селекционерът Александър Димитров дебютира именно срещу Турция при загубата с 1:6 в София, а и в третия пореден мач под негово ръководство трикольорите си отбелязаха автогол.

На „Васил Левски“ Виктор Попов (49) си вкара автогол, с който върна преднината на Турция, след като преди това Ради Кирилов беше изравнил.

Във Валядолид собствената си мрежа порази дебютиращият Атанас Чернев (79), покачвайки резултата на 3:0 за Испания при загубата ни с 0:4. Вчера Чернев имаше малшанс и във втория си мач за националния отбор, след като оформи крайното 2:0 за Турция в 83-тата минута.

Футболистът на Ещрела Амардора обаче не е единственият с два автогола в квалификациите от зона „Европа“. Със същия „актив“ е и Кристиан Гарсия от Андора. Централният защитник на Санта Колома си отбеляза при гостуването на Англия (0:2) и при домакинската загуба от Сърбия (1:3). Докато головете на Чернев просто увеличиха авансите на съперниците, автоголовете на Гарсия бяха по-ключови за развитието на мачовете.

На „Вила Парк“ Гарсия откри резултата в полза на Англия в 25-ата минута, а срещу Сърбия изравни за 1:1 в 19-ата, само две минути след попадението на Гилъм Лопес за домакините. Гарсия не беше в групата на Андора за последния им мач – загубата с 0:1 от Албания.

Трябва да се отбележи и представянето на Антонийс Черномордийс от Латвия срещу Албания (1:1). В 29-ата минута топката рикошира в него след намеса на вратаря и попадна в латвийската мрежа, но в добавеното време на първата част Черномордийс се реваншира с изравнително попадение.

България е отбор №1 по автоголове – 3 от общо 22 в квалификациите. По два автогола имат Италия, Израел, Латвия, Андора и Черна гора.

По повод попаденията в собствената ни врата селекционерът Александър Димитров заяви, че над отбора тегне „прокоба“. До момента автоголовете ни са три пъти повече от реализираните в правилната посока – освен попадението на Ради Кирилов срещу Турция, други нямаме. Във вторник ни предстои последен и на практика протоколен мач срещу Грузия на „Васил Левски“. Да си пожелаем в него поне да изравним съотношението голове–автоголове, а защо не и да обърнем цифрите в наша полза.