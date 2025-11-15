Филип Кръстев: Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизора

Полузащитникът Филип Кръстев се представи доста силно днес срещу Турция в Световната квалификация от група "Е", загубена с 0:2. Кръстев свърши и доста работа в защита, предаде БТА.

"В тази среща създадохме повече положения от последните няколко мача. Показахме през втората част, че можем да играем футбол", което той смята за най-положителното.

"Но от много години излизаме страшно смачкани психически и не си вярваме. Това трябва да се промени. Хората, които ни критикуват, не са по-различни от нас. Всички трябва да се подкрепяме и да си вярваме. Не сме на нивото, на което трябва да бъдем, но трябва да продължим да вървим напред", каза халфът на английския Оксфорд Юнайтед.

"Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизора. Когато сме толкова зле, хората ни се подиграват и ставаме за смях, така цялата държава става за смях. Това трябва да се промени, защото на кого се подиграват? Това е присъда към всички българи", чуди се юношата на Славия.

Накрая си пожела в следващите години тимът да вдигне нивото и да има по-успешни резултати. Следващият мач за националния отбор е във вторник срещу Грузия от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски".