Пиаченца спря устрема на Лубе Чивитанова и Александър Николов

Българският национал Александър Николов и неговият отбор Кучине Лубе Чивитанова отстъпиха като гости на Пиаченца с 0:3 гейма (27:29, 26:28, 22:25) в двубой от шестия кръг на италианската волейболна Суперлига.

Въпреки амбициозната игра и напрегнатите моменти, Лубе не успя да се противопостави на вдъхновения състав на домакините.

Николов се отличи с 8 точки, а съотборникът му Ерик Льопки добави още 10, но това не бе достатъчно, за да обърнат развоя на срещата.

Героят за Пиаченца стана Алесандро Боволента, който изригна с впечатляващите 21 точки и изведе тима си до трета победа за сезона.

С този успех Пиаченца се изкачи на шеста позиция във временното класиране. Въпреки поражението, Кучине Лубе Чивитанова запазва третото си място с актив от 13 точки, след като до момента има четири победи и две загуби.