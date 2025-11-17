Марк Селби с първа титла от "Шампион на шампионите"

Марк Селби спечели титлата Шампион на шампионите за първи път и сложи край на деветмесечната си серия без трофей, след като се откъсна от 5:5 и победи Джъд Тръмп с 10:5 във финала, пише "Снукър България".

Четирикратният световен шампион от "Крусибъл" никога досега не беше достигал финал в този турнир, но този път в Лестър той се издигна до случая пред своята публика, елиминирайки Стивън Магуайър, Марк Уилямс и Нийл Робъртсън, преди да доминира през втората половина на финала срещу световния №1 Тръмп. Селби завърши мача в блестящ стил с три поредни сенчъри брейка.

Това е първа титла за 42-годишния Селби след Откритото първенство на Уелс през февруари и далеч най-яркият момент от сезона 2025/26, тъй като преди това не беше достигал до финал. Сега той ще влезе в Шампионата на Обединеното кралство по-късно този месец с огромна увереност.

Тръмп, който все още няма титла през 2025 г., поведе рано с 3:1 след брейкове от 111, 73 и 114, въпреки че Селби направи 102 във втория фрейм. Селби отвърна с 70, 99, 65 и 64, за да поведе с 5:3, преди Тръмп да вземе последния фрейм от следобедната сесия с брейк от 71.

Бристолецът Тръмп спечели първия фрейм от вечерната сесия, след което Селби взе 11-ия за 6:5. Ключов момент дойде във 12-тия фрейм, когато Селби спечели важна защитна битка на последната розова топка и увеличи аванса си. Последва феноменално 138 тотално разчистване — най-високият брейк в турнира — който го изведе напред с 8:5 преди почивката.

Селби запази импулса си след паузата и брейкове от 101 и 132 му позволиха да прелети през финалната права.