Барселона отново ще домакинства на "Камп Ноу" – голямото завръщане е тази седмица

След дългоочаквана пауза и мащабна реконструкция, легендарният стадион "Камп Ноу" отново ще отвори врати за феновете на Барселона. Каталунският колос официално обяви, че на 22 ноември ще изиграе първия си мач на обновеното съоръжение – срещу Атлетик Билбао в 13-ия кръг на Ла Лига.

Ремонтните дейности на "Камп Ноу" започнаха още през 2022 година, като първоначалните планове предвиждаха завръщане през есента на 2024-а. Впоследствие обаче срокът бе удължен – първо до април 2025-а, а по-късно и до август. През този период "блаугранас" бяха принудени да приемат съперниците си на Олимпийския стадион в Барселона.

Историческият "Камп Ноу", открит през далечната 1957 година, е символ на испанския футбол и арена на незабравими моменти. На него са се провеждали два финала на Шампионската лига – през 1989 и 1999 година, а атмосферата на стадиона е оставила траен отпечатък в сърцата на милиони привърженици по света.

Сега, след години на очакване и усилена работа, Барселона се готви да посрещне нова ера на своя дом.