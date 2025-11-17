Новини
Нидерландия разгроми Литва с четири безответни гола

17 Ноември, 2025 23:50 424 0

"Лалетата" финишираха групата с актив от 20 точки

Нидерландия разгроми Литва с четири безответни гола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Впечатляваща футболна вечер на стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердам донесе нова убедителна победа за националния отбор на Нидерландия. "Лалетата" не оставиха никакви шансове на гостуващия тим на Литва, като ги надиграха с категоричното 4:0 в последния си двубой от световните квалификации в група G.

Още в 16-ата минута Тижани Райндерс даде тон на головото шоу, след като реализира след прецизен пас от Френки де Йонг.

След почивката домакините продължиха да доминират и в 58-ата минута Коди Гакпо удвои преднината от дузпа. Само две минути по-късно Шави Симонс се разписа, възползвайки се от асистенция на Гакпо, а в 62-ата минута Дониел Мален оформи крайния резултат, след като Райндерс отново се намеси в атаката.

Това е третият пореден мач, в който Нидерландия бележи четири гола срещу различен съперник в групата – преди това същата съдба сполетя Финландия и Малта.

С този успех "оранжевите" завършиха квалификационната фаза на първо място с внушителните 20 точки, докато Литва остана на дъното на класирането с едва 3 точки.


