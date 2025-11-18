Новини
Шок и ужас в Босна: Известен футболен съдия уби бившата си приятелка в Мостар

18 Ноември, 2025 11:39 631 2

Трагедията предизвика вълна от възмущение и скръб

Шок и ужас в Босна: Известен футболен съдия уби бившата си приятелка в Мостар - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент разтърси обществото в Босна и Херцеговина, след като елитният футболен съдия Анис Калайджич отне живота на бившата си приятелка в ужасяваща драма, разиграла се в Мостар.

33-годишният Калайджич, син на легендарния футболист Авдо Калайджич – емблематично име за феновете на Вележ Мостар и Бурсаспор, е обвинен в убийството на 32-годишната Алдина Яхич. Младата жена пристигнала в Мостар с надежда да намери ново начало и работа, но съдбата ѝ се оказала трагично предопределена.

По информация на Blic.rs, Алдина била причакана на гарата от бившия си партньор, който не успял да приеме раздялата им. След кратък конфликт тя успяла да избяга и да се укрие в тоалетната на близък хотел, но Калайджич я проследил и я застрелял хладнокръвно.

След извършеното престъпление съдията направил опит да сложи край на живота си, но оръжието засекло. Полицията пристигнала на мястото на инцидента и го арестувала минути по-късно. Разследването разкрива, че Алдина е получавала заплашителни съобщения от Калайджич в продължение на седмици, но за съжаление не е потърсила помощ от органите на реда.

Този трагичен случай повдига сериозни въпроси за домашното насилие и необходимостта от по-строги мерки за защита на жертвите. Обществото в Босна и Херцеговина е потресено, а спортната общност изразява дълбоки съболезнования към близките на Алдина Яхич.


  • 1 По света и у нас

    3 0 Отговор
    Ром, ром-пале ром!

    12:02 18.11.2025

  • 2 съдията,съдията

    0 0 Отговор
    съдията ....

    12:11 18.11.2025

