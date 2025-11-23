Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар и федерацията по вдигане на тежести все още не са постигнали договорка

Карлос Насар и федерацията по вдигане на тежести все още не са постигнали договорка

23 Ноември, 2025 14:21 1 827 4

  • вдигане на тежести-
  • карлос насар -
  • договор -
  • българската федерация по вдигане на тежести-
  • разговор-
  • щанги

Ситуацията около бъдещето на щангиста продължава да бъде в центъра на вниманието на спортната общественост

Карлос Насар и федерацията по вдигане на тежести все още не са постигнали договорка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският ас във вдигането на тежести Карлос Насар продължава да бъде без официален договор с Българската федерация по вдигане на тежести. Въпреки проведените разговори и надеждите за бързо споразумение, разминаванията между двете страни остават непреодолени, съобщава „България Днес“.

Президентът на федерацията Стефан Ботев наскоро заяви, че е постигнато принципно съгласие и че Насар е на път да се превърне в най-добре платения български щангист в историята. Въпреки това, подписът на договора все още липсва, като от централата подчертават, че са готови да приемат условията, предложени от самия спортист.

До момента са се състояли три срещи между екипа на Карлос Насар и ръководството на федерацията, но въпреки усилията, спорните точки не са изгладени и окончателно решение не е взето.

В последните дни отново се появиха слухове, че роденият във френската столица шампион може да обмисля смяна на спортното си гражданство. По този повод от щаба на Насар категорично уверяват, че подобен сценарий не стои на дневен ред и засега той остава верен на българския трибагреник.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както е тръгнало

    5 0 Отговор
    Докато спорят и от Насар ще стане Насър и ще блести за друга страна.

    14:55 23.11.2025

  • 2 Мимч

    3 2 Отговор
    Този верен ,верен,колко да е верен,като постоянно намеква за смяна и е много съмнителен,като изнудва.Започва да ни отвръщава с неговите номера и лъжи....

    16:08 23.11.2025

  • 3 Мнение

    1 1 Отговор
    В тази федерация са само лапачи. Като не могат да помогнат поне да не пречат.

    17:15 23.11.2025

  • 4 Опааа

    1 3 Отговор
    Хайде да се маха тоя бе!

    17:43 23.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ