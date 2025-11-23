Карлос Насар и федерацията по вдигане на тежести все още не са постигнали договорка

Българският ас във вдигането на тежести Карлос Насар продължава да бъде без официален договор с Българската федерация по вдигане на тежести. Въпреки проведените разговори и надеждите за бързо споразумение, разминаванията между двете страни остават непреодолени, съобщава „България Днес“.

Президентът на федерацията Стефан Ботев наскоро заяви, че е постигнато принципно съгласие и че Насар е на път да се превърне в най-добре платения български щангист в историята. Въпреки това, подписът на договора все още липсва, като от централата подчертават, че са готови да приемат условията, предложени от самия спортист.

До момента са се състояли три срещи между екипа на Карлос Насар и ръководството на федерацията, но въпреки усилията, спорните точки не са изгладени и окончателно решение не е взето.

В последните дни отново се появиха слухове, че роденият във френската столица шампион може да обмисля смяна на спортното си гражданство. По този повод от щаба на Насар категорично уверяват, че подобен сценарий не стои на дневен ред и засега той остава верен на българския трибагреник.