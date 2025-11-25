Хари Кейн отряза Барселона и топ клубовете, които го искат

Голмайсторът на Байерн Мюнхен Хари Кейн за първи път коментира слуховете през последните седмици, които го свързват с потенциален трансфер в Барселона. Нападателят увери, че засега не е бил потърсен от испанския шампион, добавяйки, че не очаква да напусне баварците след края на този сезон.

“Не съм имал контакт с никого, не са ме търсили. Чувствам се много комфортно в настоящата ситуация, въпреки че не съм я коментирал с Байерн, но няма нужда да бързаме. Наистина съм щастлив в Мюнхен и това се вижда от начина, по който играя. Ако има някакъв контакт, тогава ще видим. Аз обаче все още не мисля за новия сезон. Преди това има Световно първенство през лятото. Освен това изглежда доста малко вероятно нещо да се промени след края на тази кампания. Не мисля, че феновете на Байерн има за какво да се притесняват”, коментира Кейн пред “Билд”.