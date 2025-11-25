Бенфика и Жозе Моуриньо удариха Аякс в Шампионската лига

Бенфика постигна победа като гост в петия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Португалците се наложиха с 2:0 над Аякс.
"Орлите" поведоха още в шестата минута в Амстердам след попадение на Самуел Дал. Леандро Барейро в последните секунди оформи успеха в полза на Бенфика.
Гостите спечелиха първи три точки в турнира през тази година, прекъсвайки серия от четири последователни поражения. Бенфика е с 3 точки на 28-мо място.
Четирикратният европейски клубен шампион Аякс регистрира рекордната в клубната история осма поредна загуба в евротурнирите и единствен няма точков актив.
