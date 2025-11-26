Новини
Всички резултати и голмайстори от двубоите в Шампионската лига

26 Ноември, 2025 00:07 1 167 1

"Сините" шокира каталунците със звучен успех с 3:0

Всички резултати и голмайстори от двубоите в Шампионската лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Вторник вечер бе изпълнена с нови 9 мача от 5-ия кръг на Шампионска лига, като един от най-вълнуващите двубои противопостави Челси и Барселона. "Сините" шокира каталунците със звучен успех с 3:0. В двубоя на Бодьо/Глимт - Ювентус феновете станаха свидетели на голово шоу, а Манчестър Сити допусна изненадваща домакинска загуба от Байер Леверкузен.

Резултати и голмайстори на мачовете от вторник вечер:

Аякс – Бенфика 0:2
0:1 Самуел Дал 6`, 0:2 Леандро Барейро 90`

Галатасарай - Роял Юнион СЖ 0:1
0:1 Промис Еманюъл Дейвид

Челси - Барселона 3:0
1:0 Жул Кунде автогол 28`, 2:0 Естевеао 55`, 3:0 Лиъм Делап 73`

Бодьо/Глимт – Ювентус 2:3
1:0 Оле Бломберг 27`, 1:1 Луис Опенда 48`, 1:2 Уестън МакКени 59`, 2:2 Сондре Фет (д) 87`, 2:3 Джонатан Дейвид 90+1`

Манчестър Сити - Байер Леверкузен 0:2
0:1 Алехандро Грималдо 23`, 0:2 Патрик Шик 54`

Борусия Дортмунд – Виляреал 3:0
1:0 Серу Гираси 45+2`, 2:0 Серу Гираси 54`, 3:0 Карим Адейеми 59`

Марсилия – Нюкасъл 2:1
0:1 Харви Барнс 6`, 1:1 Пиер-Емерик Обамеянг 46`, 2:1 Пиер-Емерик Обамеянг 50`

Наполи – Карабах 2:0
1:0 Скот МакТоминей 64`, 2:0 Марко Янкович автогол 72`

Славия Прага - Атлетик Билбао 0:0


