ПСВ Айндховен разгроми Ливърпул насред "Анфийлд" и задълбочи кризата при мърсисайдци

Ливърпул преживя ново разочарование в Шампионската лига, след като претърпя тежко поражение с 1:4 от гостуващия ПСВ Айндховен в двубой от петия кръг на основната фаза. Кризата в редиците на английския гранд се задълбочава, а феновете на "червените" останаха безмълвни след поредната неубедителна изява на любимците си.

Още в началото на срещата холандците демонстрираха амбиция и хъс, като Иван Перишич откри резултата в шестата минута. Причина за ранния гол стана поредната дузпа, която Върджил ван Дайк допусна срещу своя отбор през този сезон – ситуация, която се превръща в неприятна тенденция за Ливърпул.

Домакините успяха да се върнат в мача само десет минути по-късно, когато Доминик Собослай възстанови равенството и вдъхна надежда на публиката на "Анфийлд".

Въпреки това, след почивката ПСВ пое пълен контрол над събитията на терена. Гуус Тил, който се намира в отлична форма, изведе гостите напред в 56-ата минута, а Кухаиб Дриуеш затвърди превъзходството на холандците с гол в 73-ата минута.

В добавеното време Дриуеш отново се разписа, оформяйки крайното 4:1 и оставяйки Ливърпул без отговор. Това е втората загуба за мърсисайдци в тазгодишното издание на турнира, докато ПСВ Айндховен записа втори успех и си осигури изключително ценни три точки в битката за продължаване напред.