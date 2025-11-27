Новини
Спортът по ТВ в четвъртък (27 ноември)

27 Ноември, 2025 09:41 282 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (27 ноември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

09.45 Футбол: Макартър – Тай По - Нова спорт

12.00 Футбол: Ийстбърн – Гамба Осака - Нова спорт

14.00 Кърлинг: ЕП в Лохя, Шотландия - Италия, мъже - Евроспорт 1

14.15 Футбол: Конг Ан – Бейдзин - Нова спорт

19.00 Кърлинг: Европейско първенство, полуфинал, жени - Евроспорт 2

19.45 Футбол: ПАОК – Бран - Ринг тв

19.45 Футбол: Лудогорец – Селта Виго - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: Рома – Мидтиланд - МАХ Спорт 4

19.45 Футбол: Астън Вила – Йънг Бойс - бТВ Екшън

19.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Копър маунтин, супер Г, мъже - Евроспорт 1

21.00 Волейбол: Скандичи – Алба - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Гоу Ахед Игълс – Щутгарт - Ринг тв

22.00 Футбол: Цървена звезда – ФКСБ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Страсбург – Кристъл Палас - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Нотингам – Малмьо - бТВ Екшън

22.00 Футбол: Гримзби – Транмиър - Диема спорт 2


