Спортът по ТВ в четвъртък (27 ноември)

09.45 Футбол: Макартър – Тай По - Нова спорт
12.00 Футбол: Ийстбърн – Гамба Осака - Нова спорт
14.00 Кърлинг: ЕП в Лохя, Шотландия - Италия, мъже - Евроспорт 1
14.15 Футбол: Конг Ан – Бейдзин - Нова спорт
19.00 Кърлинг: Европейско първенство, полуфинал, жени - Евроспорт 2
19.45 Футбол: ПАОК – Бран - Ринг тв
19.45 Футбол: Лудогорец – Селта Виго - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: Рома – Мидтиланд - МАХ Спорт 4
19.45 Футбол: Астън Вила – Йънг Бойс - бТВ Екшън
19.45 Ски алпийски дисциплини: СК в Копър маунтин, супер Г, мъже - Евроспорт 1
21.00 Волейбол: Скандичи – Алба - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: Гоу Ахед Игълс – Щутгарт - Ринг тв
22.00 Футбол: Цървена звезда – ФКСБ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: Страсбург – Кристъл Палас - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Нотингам – Малмьо - бТВ Екшън
22.00 Футбол: Гримзби – Транмиър - Диема спорт 2
