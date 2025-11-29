Новини
Стоева и Попиванова си гарантираха медали от турнира по бадминтон в Кардиф

Следващите им съпернички на двойки ще бъдат четвъртите поставени Анна Клаусхолм и Лерке Хвид (Дания)

Стоева и Попиванова си гарантираха медали от турнира по бадминтон в Кардиф - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Стефани Стоева и Цветина Попиванова затвърдиха силното си представяне на международния турнир по бадминтон от „International Series“ в Кардиф (Уелс) и си гарантираха три медала, предава БТА.

Водачката в схемата Стефани Стоева постигна трета поредна победа, след като се наложи над чехкинята Луцие Крулова с 21:13, 21:11 за 29 минути. Днес в спор за място на финала тя ще играе срещу номер 7 Сюй Вей (Австрия).

На двойки жени номер 5 Стефани Стоева и Цветина Попиванова също достигнаха до полуфиналите след успех над Агате Куевас и Кейтъл Десмоц-Чакун (Франция) с 15:21, 21:15, 21:12 за 51 минути.

Следващите им съпернички ще бъдат четвъртите поставени Анна Клаусхолм и Лерке Хвид (Дания). Осмата в схемата при жените Гергана Павлова отпадна на четвъртфиналите след поражение от Атина Торнилд (Дания) с 9:21, 21:13 11:21 за 41 минути.


