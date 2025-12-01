Новини
ЦСКА отнесе най-солидната глоба в 17-ия кръг на Първа лига

1 Декември, 2025 19:30

Треньорът на Левски - Хулио Веласкес е с предупреждение

ЦСКА отнесе най-солидната глоба в 17-ия кръг на Първа лига - 1
Снимка: БГНЕС
Дисциплинарната комисия към БФС обяви решенията си след 17-ия кръг на Първа лига и наложените глоби и санкции на клубове, играчи и длъжностни лица.

Най-голямата финансова санкция този път понася ЦСКА. След гостуването си на Спартак Варна, "червените" ще трябва да се разделят с 2800 лева заради различни нарушения по време на срещата. Домакините от Варна също не останаха пощадени – "соколите" ще платят 2300 лева глоба.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 300 лева.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 2000 лева.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

С предупреждение и глоба от 800 лева е треньорът на Левски - Хулио Веласкес. С предупреждение е и наставникът на Септември София - Славко Матич. Той е санкциониран с 300 лв.


  • 1 Фен

    0 0 Отговор
    И Локомотив София за скандирания ги глобяват? Ми те феновете им се събират в една каруца. Какво толкова са викали няколко посетители?

    19:41 01.12.2025

