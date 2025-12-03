Новини
Берое домакинства на Черно море под Аязмото

Мачът е от 15:30 часа

Берое е домакин на Черно море във втората среща в сряда, 3 декември - част от програмата на междинния 18-и кръг в efbet Лига. Мачът на стадион "Берое" започва в 15:30 ч. и ще бъде ръководен от Георги Кабаков. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Берое влиза в мача като 13-и в класирането с 15 точки. Дори и с нов старши треньор в лицето на Хосу Урибе, завърнал се в Стара Загора, заралии не могат да се върнат към победите. Осем са поредните срещи във всички турнири, в които "зелените" нямат успех. Хуан Пабло Саломони се завръща в сметките на испанския специалист, след като изтърпя санкция в предходния кръг. Артур Мота пък все още лекува контузия и няма да е част от състава.

Черно море е шести в класирането с 27 точки. При успех в Стара Загора "моряците" ще успеят да се върнат на четвъртото място. Варненци се намират в неприсъща за тях серия от две поредни загуби. Аут за визитата под Аязмото е Николай Златев, а под въпрос са Пламен Илиев, Жоао Педро и Цветомир Панов. Черно море е третият най-добър гост в елита с постигнати 4 победи, 3 ремита и 2 загуби.

В началото на август във Варна Черно море разби Берое с 4:0. Николай Златев отбеляза хеттрик, а Жоао Педро вкара едно попадение за триумфа на "моряците".

Цената на билета за мача е 15 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Пропуските за VIP зоната са на цена от 50 лв. в предварителна продажба, както и в деня на мача. Билетите могат да бъдат закупени от касите на стадион "Берое", както и в мрежата на Ивентим.


