Серхио Рамос на прага на сензационно завръщане в европейския футбол

Легендарният защитник и бивш капитан на Реал Мадрид, Серхио Рамос, е напът да се завърне на Стария континент, след като приключи краткия си престой в мексиканския Монтерей. Според последните информации, 38-годишният испанец вече е в напреднали разговори с италианския гранд Милан, който проявява сериозен интерес към неговите услуги.

"Росонерите" виждат в Рамос не само опитен бранител, но и истински лидер, способен да вдъхне увереност и стабилност в отбраната на тима. Присъствието на бившия национал на Испания би донесло допълнителна класа и конкуренция в състава, а харизмата му със сигурност ще се отрази положително в съблекалнята, съобщава sportskacentrala.com.

Самият Серхио Рамос не крие амбицията си да продължи да играе на най-високо ниво и е силно привлечен от възможността да облече червено-черната фланелка на Милан. За него проектът на италианския колос изглежда изключително примамлив.