Закопчаха играч от Висшата лига в Лондон

7 Декември, 2025 21:12 450 0

  • арест-
  • кристъл палас-
  • сбиване-
  • даниел муньос

Неофициално се смята, че става дума за десния бранител на Кристъл Палас Даниел Муньос

Закопчаха играч от Висшата лига в Лондон - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Футболист от отбор от Висшата лига на Англия, чиято самоличност не се разкрива, е бил арестуван в централен Лондон по подозрение в нападение, участие в сбиване и нарушаване на обществения ред. От полицията съобщиха, че инцидентът е станал в ранните часове на събота в района на Уест Енд. Медии на Острова обявиха неофициално, че става дума за десния бранител на Кристъл Палас - Даниел Муньос (вдясно), предава БТА.

29-годишният играч е задържан по две обвинения в нападение и едно в участие в сбиване. Пострадалият е откаран в болница с наранявания. Според информация, предоставена на BBC Sport, футболистът е освободен под гаранция, докато разследването продължава.

По правни причини името му не може да бъде оповестено. Във Великобритания полицията в изключителни случаи обявява или потвърждава името на арестувано лице.


Великобритания
