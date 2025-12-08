Още беди за "кралете" след загубата от Селта: Мбапе със счупен пръст, Милитао аут за няколко месеца

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе си счупи пръст на лявата ръка по време на загубата с 0:2 от Селта Виго в 15-ия кръг на испанското първенство, съобщи COPE, цитирана от БТА.

Нападателят е получил контузията в края на първото полувреме след сблъсък със защитника Оскар Мингеза. Мбапе продължи да играе, след като лекарите превързаха пръста му.

26-годишният французин ще играе срещу Манчестър Сити в шестия кръг на Шампионската лига. Мачът ще се проведе в сряда, 10 декември. Началният час е 22:00 часа.

Мбапе е изиграл 21 мача за Реал Мадрид във всички състезания през сезон 2025/26, отбелязвайки 25 гола и давайки 4 асистенции.

Едер Милитао получи травма по време на мача на Реал Мадрид срещу Селта, а най-лошите прогнози се оправдаха, предаде Топспорт.

Още първоначалните прегледи породиха сериозно безпокойство в клуба.



От клуба излязоха с официално съобщение, което разкрива сериозността на проблема.



"След направените тестове на нашия играч Едер Милитао от медицинските служби на Реал Мадрид, той е диагностициран с разкъсване на бицепса на бедрената кост на левия крак със засягане на проксималното сухожилие. Предстои да се следи развитието му", обясниха от Реал Мадрид в официален медицински доклад.



Тази диагноза означава, че централният защитник ще бъде извън игра между три и половина и четири месеца.



Отсъствието на Милитао оставя огромна празнина в защитния вал на "кралския клуб" и поставя треньорския щаб пред сериозно изпитание.