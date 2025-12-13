ЦСКА продължава напред за купата след обрат над Локомотив София

ЦСКА продължава към 1/4-финалите за Sesame Купа на България след успех с 2:1 над Локомотив София на Националния стадион "Васил Левски".

"Железничарите" поведоха с гол на Спас Делев, но автогол на Садио Дембеле и попадение на Бруно Жордао донесоха успеха на "армейците".

Реян Даскалов отправи първия точен удар в двубоя в третата минута, а Лапоухов без проблем улови.

Локомотив откри резултата в 6-ата минута. Тогава Делев получи отличен извеждащ пас зад гърба на централните бранители. Бившият нападател на ЦСКА и Лудогорец преодоля Лапоухов и стреля от малък ъгъл. Лапеня пробва да го блокира, но се бе засилил сериозно и се удари в гредата, а топката мина зад гърба му и се озова в мрежата на "червените".

Секунди преди попадението и Карузо се озова очи в очи срещу вратаря, но атаката правилно бе спряна от страничния съдия, защото играчът на гостите се намираше в положение на засада.

ЦСКА опита да отговори подобаващо в 13-ата минута. Илиев намери Пастор отдясно, а защитникът преодоля Лясков и върна много добре към Питас. Кипърският национал отправи шут с едно докосване, но покрай лявата греда.

В 21-ата минута Питас върна към Жордао, а халфът отправи много силен, но неточен удар от 21-22 метра.

И когато ЦСКА натискаше, но трудно създаваше опасности пред противниковата врата, на помощ на "червените" се притече Дембеле. Играещият под наем от ЦСКА 1948 защитник си вкара куриозен автогол в 29-ата минута. Той се опита да изчисти центриране на Ето'о без да бъде притесняван от никого, но изпрати топката неспасяемо в долния ляв ъгъл на собствената си врата.

В следващите минути Делев и Лясков, осъществихаопаснаатакаотляво, нозащитникътнеуспядаотправиудар. Секундипо-късноДелевпробвадапрехвърлиЛапоухов и гонаправи, ноизстрелътмуизлезе в аут.

В 41-ата минута "столичните" железничари" за малко не си отбелязаха още един автогол. Пастор центрира отдясно, а Кацаров в опит да изчисти с глава беше близо да прониже собствената си врата.

Минута по-късно ЦСКА бе близо до обрат. Ето'о отправи шут по земя от дистанция, който се отби в десния страничен стълб и излезе в аут.

Непосредствено преди началото на втората част стадионът скандира името на Любо Пенев в подкрепа на легендата на ЦСКА и българския футбол, който се бори с тежко заболяване.

Пет минути след почивката Лясков поде контраатака трима на трима. Защитникът преодоля с дрибъл около 50 метра и подаде към Делев, а той от своя страна стреля много опасно от границата на наказателното поле на сантиметри покрай вратата.

В 64-ата минута "червените" организираха най-опасната си атака от началото на второто полувреме. Ето'о центрира отдясно, Питас изпревари бранител на гостите и стреля с глава покрай вратата.

В 70-ата минута ЦСКА стигна до пълен обрат с много красиво попадение. Анхело Мартино центрира отляво, защитата на Локо София не се справи, Патрик-Габриел Галчев опита да изчисти, но прати топката в краката на Бруно Жордао, а португалецът нанесе изключително прецизен удар от 20-ина метра към горния ляв ъгъл и препарира Величков за 2:1.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 2:1

0:1 Спас Делев 6', 1:1 СадиоДембеле (аг) 29', 2:1 Бруно Жордао 70'

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов - 2. Пастор, 4. Адриан Лапеня (К), 5. Лумбард Делова, 17. Анхело Мартино - 6. Бруно Жордао, 99. Джеймс Ето‘о, 7. УлаусСкаршем (90' - 14. Теодор Иванов) - 73. Илиан Илиев (78' - 30. Петко Панайотов) - 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Треньор: Христо Янев

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ: 99. Мартин Величков - 27. Патрик-Габриел Галчев (82' - 58. Октавио), 4. СадиоДембеле, 91. Райън Бидунга, 44. Божидар Кацаров, 14. Ангел Лясков - 31. Красимир Станоев (К) (72' - 26. Красимир Милошев), 22. Реян Даскалов (82' - 8. Луанн Аугусто), 13. Диего Рапосо (59' - 5. Ерол Дост) - 7. Спас Делев, 77. Кауе Карузо (72' - 10. Георги Минчев)

Треньор: Станислав Генчев