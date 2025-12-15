Реал взе ценни три точки за бъдещето на Алонсо срещу Алавес

Реал Мадрид постигна важна победа с 2:1 като гост на Алавес в 16-ия кръг на Ла Лига и запази дистанцията си спрямо лидера Барселона. Успехът донесе на „белите“ 39 точки и даде глътка въздух на треньора Чаби Алонсо.

Мадридчани поведоха в средата на първото полувреме, когато Белингам изведе Мбапе, а французинът завърши хладнокръвно с красив удар. След почивката Алавес се възползва от високо изнесената защита и изравни чрез Карлос Висенте в 68-ата минута.

Радостта на домакините обаче бе кратка. Винисиус проби по левия фланг и намери Родриго, който донесе победата с прецизен удар по земя в 76-ата минута. До края Реал контролираше ситуацията и си тръгна с ценен успех, който временно стабилизира позициите на Алонсо.