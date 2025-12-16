Новини
Брендън Роджърс поема кормилото на тим от Саудитска Арабия

16 Декември, 2025 08:02

Специалистът е постигнал споразумение с Ал-Кадисия

Брендън Роджърс поема кормилото на тим от Саудитска Арабия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Известният футболен стратег Брендън Роджърс се отправя към ново предизвикателство в своята треньорска кариера, след като постигна споразумение да оглави амбициозния саудитски клуб Ал-Кадисия. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, 52-годишният наставник вече е договорил условията си с ръководството на тима и съвсем скоро ще парафира официално своя контракт.

Северноирландецът ще наследи на треньорския пост испанеца Мичел Гонсалес, като задачата му ще бъде да изведе Ал-Кадисия към още по-високи върхове в местното първенство.

В момента отборът се намира на пета позиция в класирането на Саудитската Про Лига с актив от 17 точки, изоставайки с десет пункта от лидера Ал-Насър.

Роджърс, който за последно ръководеше шотландския гранд Селтик, е добре познат на футболните фенове и с успешните си периоди начело на Лестър, Ливърпул и Суонзи. Сега пред него се открива възможност да докаже треньорските си качества и на Арабския полуостров, където конкуренцията и амбициите на клубовете растат с всяка изминала година.

Очаква се официалното представяне на Брендън Роджърс в Ал-Кадисия да се състои в близките дни.


