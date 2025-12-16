Йън Ръш се възстановява успешно у дома след престой в болница

Легендарният нападател на Ливърпул и гордостта на уелския футбол, Йън Ръш, вече се радва на домашния уют, след като бе изписан от болницата в Честър. През последните дни феновете на футбола с тревога следяха състоянието на 62-годишния бивш голмайстор, който бе приет по спешност заради сериозни дихателни проблеми.

След като първоначално бе настанен в интензивното отделение, медицинският екип положи всички усилия за стабилизиране на състоянието му. След два напрегнати дни под непрекъснато наблюдение, Ръш остана още няколко денонощия в болничната стая, където лекарите следяха отблизо възстановяването му.

Вълната от грип, която в момента обхваща Обединеното кралство и засяга най-уязвимите групи – деца и възрастни, вероятно е сред причините за здравословните неразположения на футболната икона.

За щастие, последните новини са повече от обнадеждаващи – Йън Ръш вече се чувства значително по-добре и ще продължи лечението си в домашна обстановка, под грижите на близките си.