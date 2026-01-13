Новини
Балкан Ботевград срази Миньор 2015 и излезе начело в шампионата

13 Януари, 2026 12:47 298 0

"Зелените" имат точка преднина пред Рилски спортист

Балкан Ботевград срази Миньор 2015 и излезе начело в шампионата - 1
Снимка: БГНЕС архив
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Балкан Ботевград разгроми Миньор 2015 с впечатляващото 118:75 в последния двубой от 16-ия кръг на мъжкото първенство по баскетбол. Възпитаниците на Васил Христов демонстрираха безапелационна доминация на домашния паркет, като записаха осмата си поредна победа у дома от началото на сезона.

Срещата започна сравнително равностойно, като гостите от Перник успяваха да поддържат интригата през първите две части, макар и да изоставаха с двуцифрена разлика. След почивката обаче Балкан натисна газта докрай – третата четвърт се превърна в истински кошмар за тима на Ивица Вукотич, който не успя да се противопостави на вихрената игра на домакините. Финалната сирена ознаменува категоричната победа на Балкан с цели 43 точки разлика.

С този успех ботевградчани изпревариха Рилски спортист и се настаниха на върха в класирането с точка аванс.


