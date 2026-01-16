Доминик Янков подсилва Локомотив София

Локомотив София привлече в редиците си опитния полузащитник Доминик Янков. 25-годишният футболист ще облече екипа на „червено-черните“ под наем до края на лятото, след като бе преотстъпен от хърватския Риека.

Янков, който е продукт на академията на английския Съндърланд, се утвърди в професионалния футбол с впечатляващи изяви за Лудогорец, където стана шесткратен шампион на България. След успешния си период в Разград, талантливият халф продължи кариерата си в канадския Монреал, а впоследствие премина в Риека.

Освен клубните си успехи, Янков може да се похвали и със 17 участия за националния отбор на България.

Ръководството на Локомотив София изрази благодарност към ФК Риека за коректното сътрудничество и пожела на Доминик Янков здраве и много победи с новия екип.

„Железничарите“ не крият амбициите си за силно представяне през пролетния полусезон, като Янков е третото ново попълнение за тима тази зима. Преди него към отбора се присъединиха защитникът Никола Нейчев и хърватският десен бек Иван Лагунджич.