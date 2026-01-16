Новини
16 Януари, 2026 17:24 750 7

Кампанията продължава!

ЦСКА излезе с информация за Любо Пенев, събрани са 20 000 лева
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От ЦСКА съобщиха, че са събрали близо 20 000 лева в покдрепа на легендата Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване в германска клиника.

"Армейци, благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 𝟗 𝟖𝟓𝟓,𝟑𝟎 € / 𝟏𝟗, 𝟐𝟕𝟓,𝟑𝟎𝟎 лв. Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!", написаха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въпрос

    10 0 Отговор
    А къде са му милионите от ритнитопкането? То бива, бива, милионери в долари да просят, ама това вече на нищо не бива!

    17:35 16.01.2026

  • 2 Чичо Митко

    6 0 Отговор
    не остави ли нещо за "чичовото"?

    18:06 16.01.2026

  • 3 Българин

    4 0 Отговор
    Тоя таратор още ди ша ли?

    18:09 16.01.2026

  • 4 Левски

    3 0 Отговор
    Какво са 20 хиляди лева нищо сума.Имате уж богат собственик това дете се вика му са джобни пари.Но трябва сърце и воля за тези неща.

    18:10 16.01.2026

  • 5 нннн

    5 0 Отговор
    Срамно е да се събират пари за хора, които винаги са били много добре платени.

    18:11 16.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    С тея пари могат да му купят една едномъда бяла кобила!🐏🥳🤣🖕

    18:14 16.01.2026

  • 7 приятелите му

    3 0 Отговор
    с подобни суми се черпят по кръчмите...

    18:15 16.01.2026

