ЦСКА излезе с информация за Любо Пенев, събрани са 20 000 лева

От ЦСКА съобщиха, че са събрали близо 20 000 лева в покдрепа на легендата Любослав Пенев, който се бори с коварно заболяване в германска клиника.

"Армейци, благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 𝟗 𝟖𝟓𝟓,𝟑𝟎 € / 𝟏𝟗, 𝟐𝟕𝟓,𝟑𝟎𝟎 лв. Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!", написаха от клуба.