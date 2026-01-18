Новини
Фиорентина излиза в траур, но мачът с Болоня ще се играе въпреки смъртта на президента

18 Януари, 2026 11:51 646 0

  • фиорентина-
  • траур-
  • комисо

„Виолетовите“ ще почетат Комисо

Фиорентина излиза в траур, но мачът с Болоня ще се играе въпреки смъртта на президента - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Двубоят между Болоня и Фиорентина ще се проведе по програма и ще се играе днес, в неделя, от 16:00 часа. Въпреки тъжната новина за смъртта на президента Роко Комисо, ръководството на „виолетовите“ е взело решение да не иска отлагане на срещата от Серия А.

Преди началото на мача ще бъде спазена минута мълчание в памет на Комисо – мярка, която ще важи за всички двубои от кръга в Серия А по решение на Лигата. По план се играе и срещата Фиорентина – Дженоа от Серия А Women, която е насрочена за днес следобед.

От клуба официално обясниха избора си: „Фиорентина, по желание на семейство Комисо и за да почете паметта на своя президент, реши да излезе на терена във всички предстоящи спортни ангажименти. За всички, които го познаваха, футболът беше най-голямата му страст и именно от уважение към тази негова любов отборите на Фиорентина ще го почетат, играейки за него на всички терени.“


