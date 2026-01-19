Ферари разкри новите състезателни екипи на Хамилтън и Леклер за предстоящия сезон във Формула 1

Светът на Формула 1 вече е в трескаво очакване, след като легендарният отбор на Ферари официално показа новите състезателни екипи на своите пилоти – седемкратния световен шампион Люис Хамилтън и талантливия Шарл Леклер.

Новите екипи впечатляват с модерен дизайн, съчетаващ класическото червено на Ферари с иновативни елементи, които подчертават динамиката и духа на отбора. Очаква се именно с тези екипи Хамилтън и Леклер да се впуснат в битката за върха през новия сезон, който обещава да бъде изпълнен с адреналин и оспорвани дуели на пистата.

Междувременно, от Ферари обявиха, че официалното представяне на новия болид ще се състои на 23 януари. Тогава ще стане ясно и с какви технически подобрения ще атакуват челните позиции в шампионата.

Припомняме, че през изминалата година Скудерията завърши на четвърто място в класирането при конструкторите – резултат, който амбицира отбора да се завърне по-силен и да се бори за титлата през 2026 година.