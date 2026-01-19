Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ферари разкри новите състезателни екипи на Хамилтън и Леклер за предстоящия сезон във Формула 1

Ферари разкри новите състезателни екипи на Хамилтън и Леклер за предстоящия сезон във Формула 1

19 Януари, 2026 21:06 523 0

  • формула 1 -
  • отбор -
  • ферари -
  • състезателни екипи -
  • пилоти -
  • люис хамилтън -
  • шарл леклер

Официалното представяне на новия болид ще се състои на 23 януари

Ферари разкри новите състезателни екипи на Хамилтън и Леклер за предстоящия сезон във Формула 1 - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Светът на Формула 1 вече е в трескаво очакване, след като легендарният отбор на Ферари официално показа новите състезателни екипи на своите пилоти – седемкратния световен шампион Люис Хамилтън и талантливия Шарл Леклер.

Новите екипи впечатляват с модерен дизайн, съчетаващ класическото червено на Ферари с иновативни елементи, които подчертават динамиката и духа на отбора. Очаква се именно с тези екипи Хамилтън и Леклер да се впуснат в битката за върха през новия сезон, който обещава да бъде изпълнен с адреналин и оспорвани дуели на пистата.

Междувременно, от Ферари обявиха, че официалното представяне на новия болид ще се състои на 23 януари. Тогава ще стане ясно и с какви технически подобрения ще атакуват челните позиции в шампионата.

Припомняме, че през изминалата година Скудерията завърши на четвърто място в класирането при конструкторите – резултат, който амбицира отбора да се завърне по-силен и да се бори за титлата през 2026 година.




Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ