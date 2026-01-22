Мерцедес разкри новите състезателни екипи на пилотите за предстоящия сезон във Формула 1

Оборът на Мерцедес даде първи поглед към визията на своите пилоти за новия сезон във Формула 1. Немският гигант официално представи свежата състезателна екипировка, с която звездите на тима ще атакуват пистите през 2026 година.

Този сезон зад волана на "сребърните стрели" отново ще бъдат младият талант Кими Антонели и опитният Джордж Ръсел. Двамата ще се впуснат в битката за шампионския трофей, облечени в модерни и функционални екипи, съчетаващи иновативни материи и емблематичния стил на Мерцедес.

Освен пилотските костюми, отборът разкри и новата работна екипировка на техническия си щаб. Служителите на германския тим ще бъдат облечени в стилни и практични екипи, които отразяват високите стандарти и професионализъм на Мерцедес.