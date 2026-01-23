Новини
Арда и Вечиста Краков завършиха наравно в приятелски сблъсък в Турция

23 Януари, 2026 17:18 385 0

Следващото изпитание за кърджалийци е насрочено за 26 януари

Арда и Вечиста Краков завършиха наравно в приятелски сблъсък в Турция - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда (Кърджали) и полският Вечиста Краков завършиха при резултат 2:2 в контролна среща по време на зимния лагер в Турция. Двубоят се проведе по-рано от планираното заради бурното време, което обхвана цяла Анталия и създаде сериозни затруднения на терена.

Въпреки тежките атмосферни условия, българският тим демонстрира характер и откри резултата в 59-ата минута чрез Патрик Луан, който се разписа след отлична атака.

Радостта на Арда обаче бе краткотрайна – само в рамките на десет минути поляците обърнаха развоя на срещата с голове на Лопес и Кнежевич, с което поведоха с 2:1.

Въпреки това, момчетата на Александър Тунчев не се предадоха и в 76-ата минута Бирсент Карагарен възстанови равенството, оформяйки крайното 2:2.

Следващото изпитание за кърджалийци е насрочено за 26 януари, когато ще премерят сили с руския УФА в поредната си приятелска среща от подготвителния лагер.


