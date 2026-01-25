Астън Вила продължава да мечтае за титлата

Астън Вила се наложи с 2:0 при гостуването си срещу Нюкасъл в мач от 23-ия кръг във Висшата английска лига, предаде БТА.

Двубоят започна с пропуск на Сандро Тонали от домакините, а Емилиано Буендия даде аванс за отбора от Бирмингам с удар от средна дистанция след подаване на Морган Роджърс в 19-ата минута. Малко преди почивката Люис Майли също беше близо до гола, но вратарят Емилиано Мартинес спаси вратата на Вила.

Гостите изчакаха своя момент и в 88-ата минута Оли Уоткинс с глава отблизо оформи крайния резултат. Първият успех за Астън Вила на терена на Нюкасъл от 2005 година осигури актив от 46 точки за бирмингамци. Те се намират на трето място във временното класиране.

Нюкасъл има 33 точки на деветата позиция във Висшата лига. Челси победи с 3:1 като гост Кристъл Палас в лондонското дерби от кръга. Голове на Естевао в 34-ата минута и след почивката на Жоао Педро и Енцо Фернандес от дузпа осигуриха комфортен аванс за "сините".

Адам Уортън получи втори жълт и съответно червен картон в 72-ата минута, а неговият съотборник Крис Ричардс реализира почетния гол в полза на "орлите" малко преди края на редовното време. Челси се изкачи на четвърто място с 37 пункта, докато Палас заема 15-та позиция. Нотингам Форест се наложи с 2:0 като гост на Брентфорд след попадения на Игор Жезус и Тайво Авонии. По-късно днес лидерът в класирането Арсенал е домакин на Манчестър Юнайтед.