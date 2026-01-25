Арне Слот блокира Андрю Робъртсън за Тотнъм

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот намекна, че би било неразумно да одобри продажбата на Андрю Робъртсън, тъй като все още "се нуждае" от левия бек, предаде Gong.bg.

Робъртсън води преговори с Тотнъм за трансфер, но "червените" са изправени пред криза с контузени. По тази причина Арне Слот е решен да не губи повече играчи.

Робъртсън започна като резерва при загубата на Ливърпул с 2:3 от Борнемут в събота вечер. Той бе включен на полувремето на мястото на Милош Керкез, като Слот призна, че бившият ляв бек на "черешките" не е бил достатъчно подготвен, за да играе повече от час.

"Мисля, че имам нужда от всичките си играчи. Робо трябваше да влезе на полувремето, според мен. Винаги съм знаел, че за Милош още 90 минути срещу много интензивен отбор на Борнемут не бяха възможност за него, така че знаех, че ще трябва да го включа Робъртсън. Вече бях направил една смяна през първото полувреме, тогава остават само две възможности, затова си помислих: "Нека включа Робо на полувремето, за да съм сигурен, че Милош ще остане на разположение до края на сезона". Предстоят много мачове. Последното нещо, от което се нуждаем в момента, е още една контузия", сподели Слот.