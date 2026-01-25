Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арне Слот блокира Андрю Робъртсън за Тотнъм

Арне Слот блокира Андрю Робъртсън за Тотнъм

25 Януари, 2026 11:56 404 0

  • висша лига-
  • андрю робъртсън-
  • арне слот-
  • ливърпул-
  • тотнъм

Робъртсън води преговори с Тотнъм за трансфер, но "червените" са изправени пред криза с контузени

Арне Слот блокира Андрю Робъртсън за Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот намекна, че би било неразумно да одобри продажбата на Андрю Робъртсън, тъй като все още "се нуждае" от левия бек, предаде Gong.bg.

Робъртсън води преговори с Тотнъм за трансфер, но "червените" са изправени пред криза с контузени. По тази причина Арне Слот е решен да не губи повече играчи.

Робъртсън започна като резерва при загубата на Ливърпул с 2:3 от Борнемут в събота вечер. Той бе включен на полувремето на мястото на Милош Керкез, като Слот призна, че бившият ляв бек на "черешките" не е бил достатъчно подготвен, за да играе повече от час.

"Мисля, че имам нужда от всичките си играчи. Робо трябваше да влезе на полувремето, според мен. Винаги съм знаел, че за Милош още 90 минути срещу много интензивен отбор на Борнемут не бяха възможност за него, така че знаех, че ще трябва да го включа Робъртсън. Вече бях направил една смяна през първото полувреме, тогава остават само две възможности, затова си помислих: "Нека включа Робо на полувремето, за да съм сигурен, че Милош ще остане на разположение до края на сезона". Предстоят много мачове. Последното нещо, от което се нуждаем в момента, е още една контузия", сподели Слот.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ