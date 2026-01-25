Ливърпул и Шаби Алонсо започнаха преговори

Бившият наставник на Реал Мадрид, Шаби Алонсо, в момента се възстановява от натрупаното напрежение след престоя си на „Сантяго Бернабеу“. Макар да знае, че скоро отново ще има възможност да седне на треньорската скамейка, специалистът от Толоса няма намерение да бърза и е решен да изчака правилния проект, който да отговаря на неговия характер и работна етика.

След като през пролетта на 2024 г. отказа на Байерн Мюнхен и Ливърпул, за да остане в Леверкузен, сега ситуацията е коренно различна. По всичко изглежда, че „Анфийлд“ е дестинацията, която най-силно привлича Алонсо.

Въпреки раздялата си с Мадрид, Алонсо вече гледа към бъдещето, а агентът му Иняки Ибаниес вече поддържа контакт с ръководството на Ливърпул. Новините за феновете на „мърсисайдци“ са обнадеждаващи, тъй като Алонсо е твърдо решен да се върне на „Анфийлд“ един ден.

Според информация на вестник „Ас“, първите контакти между двете страни след раздялата на Алонсо с Реал, са били положителни, предаде Gong.bg.

За момента обаче са водени само предварителни разговори и без никаква конкретика. Твърди се, че ако се стигне до промяна на мениджърския пост в Ливърпул, то тя ще бъде през лятото. В момента бъдещето на Арне Слот в Ливърпул изглежда твърде несигурно.Въпреки че клубът му гласува доверие да довърши сезона, резултатите са разочароващи. Снощи „червените“ прекъснаха поредица от тринадесет мача без загуба, падайки драматично от Борнемут с 2:3.