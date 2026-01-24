Борнемут победи Ливърпул с гол в добавеното време

Ливърпул загуби с 2:3 гостуването си на Борнемут в мач от 23-ия кръг във Висшата английска лига, предаде БТА.

Гол на Амин Адли в петата минута на допълнителното време осигури драматичния успех в полза на домакините, които записват едва втория си успех срещу "червените" в 15 двубоя между двата отбора.

Преди това Еванилсон и Алехандро Хименес дадоха преднина от две попадения за "черешките" до 33-ата минута. Върджил ван Дайк върна шампионите в двубоя с гола си в самия край на първата част, а Доминик Собослай възстанови равенството в 80-ата минута.

В петата минута на допълнителното време Адли направи добавка и осигури ценния успех за Борнемут с 3:2. Ливърпул е на четвърта позиция с 36 точки, докато домакините се намират на 13-та позиция с 6 точки по-малко.

В неделя е дербито на кръга, когато водачът в класирането Арсенал приема Манчестър Юнайтед.