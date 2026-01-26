Новини
Марселино Кареасо прави сериозна отстъпка, за да облече фланелката на Левски

26 Януари, 2026 11:59 406 1

От "Колежа" разтръбиха, че става въпрос за 15 000 евро на месец

Марселино Кареасо прави сериозна отстъпка, за да облече фланелката на Левски - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марселино Кареасо бе един от добре платените играчи на ЦСКА, но ще направи сериозна отстъпка, за да облече синята фланелка. Запознати твърдят, че в момента на "Герена" не разполагат с ресурс, за да се доближат да възнаграждението му при "червените" и ще трябва да се задоволи с такова, с каквото от Ботев (Пловдив) разкриха, че е изкушен Армстронг Око-Флекс, твърди "Мач Телеграф".

Както е известно, от "Колежа" разтръбиха, че става въпрос за 15 000 евро на месец. Към тях, естествено, има сериозни бонуси, както и солидна сума при подписването. Подобна оферта била задоволила в крайна сметка и Кареасо, както и неговите агенти. Така са останали само дребни неща, които двете страни да изгладят, за да може той да подпише.

Кареасо е искал също така да получи уверение, че на него няма да се гледа с лошо око, защото все пак изкара близо 3 години в ЦСКА и в този период успя да натрупа доста победи над Левски. Естествено, той трябва да мине успешно и медицинските тестове.


  • 1 Питане

    0 0 Отговор
    Защо този съдран чувал “Ботев” не си гледат в копанката, а се правят на инфом бюро??

    12:08 26.01.2026

