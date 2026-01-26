Стефанов: В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона, това не се е случвало от създаването на футбола в България

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира мащабните промени в ЦСКА и амбициите на столичните грандове. Стефанов не спести похвали за новото управление на "Армията", определяйки финансовия размах на клуба като безпрецедентен за българската история.
"В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона за стадион и бази. Това не се е случвало от създаването на футбола в България. Шапка му свалям на този човек, че има сърце да гради за младите. Дано има повече такива хора. Все пак терените ще са ползват от подрастващото поколение", сподели Стефанов в подкаста "Централата спорт".
"Не може да няма резултати при такъв ресурс. Дали ще е треньор Ицо Янев или Моуриньо - няма значение. Догодина ЦСКА ще бъде много сериозен клуб!", добави шефът на "белите".
В типичния си стил Стефанов не пропусна да "захапе" и другия гранд - Левски, припомняйки им горчивия опит от миналото.
"Преди да скочите, не казвайте "хоп". Спомнете си 2013 година на "Герена", когато се готвехте за тържества, а накрая имаше сълзи. Топката е от женски род и винаги може да изненада тези, които се мислят за шампиони предварително", завърши Стефанов.
1 Венчо смочата глава
13:20 26.01.2026
2 Ха ха
13:22 26.01.2026
3 Чичо Али Хаменей
Коментиран от #8, #9
13:23 26.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Весело
13:25 26.01.2026
8 Айде
До коментар #3 от "Чичо Али Хаменей":герпаджиите от дпс да си пасете електората
13:26 26.01.2026
9 Знайко
До коментар #3 от "Чичо Али Хаменей":Половината от тези 260 млн са директно от държавния бюджет, другата половина пак от държавния бюджет, ама по много по-заобиколни пътища напичани хазарт и обществени поръчки.
13:30 26.01.2026
10 славист
Коментиран от #16
13:43 26.01.2026
11 Овча купел
13:44 26.01.2026
12 пенсия
13:47 26.01.2026
13 Шкиф
13:54 26.01.2026
14 Хаха
13:59 26.01.2026
15 Ромео, Жулиета и ПЕТРОЛ, от Иван Радоев
14:01 26.01.2026
16 Не бре
До коментар #10 от "славист":Отговаряше на въпроси в едно предаване на Тричков. Но тук така е цитирано, че... Все едно гледа в чуждо канче.
14:01 26.01.2026