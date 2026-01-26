Стефанов: В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона, това не се е случвало от създаването на футбола в България

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира мащабните промени в ЦСКА и амбициите на столичните грандове. Стефанов не спести похвали за новото управление на "Армията", определяйки финансовия размах на клуба като безпрецедентен за българската история.

"В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона за стадион и бази. Това не се е случвало от създаването на футбола в България. Шапка му свалям на този човек, че има сърце да гради за младите. Дано има повече такива хора. Все пак терените ще са ползват от подрастващото поколение", сподели Стефанов в подкаста "Централата спорт".

"Не може да няма резултати при такъв ресурс. Дали ще е треньор Ицо Янев или Моуриньо - няма значение. Догодина ЦСКА ще бъде много сериозен клуб!", добави шефът на "белите".

В типичния си стил Стефанов не пропусна да "захапе" и другия гранд - Левски, припомняйки им горчивия опит от миналото.

"Преди да скочите, не казвайте "хоп". Спомнете си 2013 година на "Герена", когато се готвехте за тържества, а накрая имаше сълзи. Топката е от женски род и винаги може да изненада тези, които се мислят за шампиони предварително", завърши Стефанов.