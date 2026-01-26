Новини
Стефанов: В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона, това не се е случвало от създаването на футбола в България

26 Януари, 2026 13:15 1 102 16

  • венци стефанов-
  • славия-
  • футбол-
  • цска

Шапка му свалям на този човек, че има сърце да гради за младите

Стефанов: В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона, това не се е случвало от създаването на футбола в България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира мащабните промени в ЦСКА и амбициите на столичните грандове. Стефанов не спести похвали за новото управление на "Армията", определяйки финансовия размах на клуба като безпрецедентен за българската история.

"В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона за стадион и бази. Това не се е случвало от създаването на футбола в България. Шапка му свалям на този човек, че има сърце да гради за младите. Дано има повече такива хора. Все пак терените ще са ползват от подрастващото поколение", сподели Стефанов в подкаста "Централата спорт".

"Не може да няма резултати при такъв ресурс. Дали ще е треньор Ицо Янев или Моуриньо - няма значение. Догодина ЦСКА ще бъде много сериозен клуб!", добави шефът на "белите".

В типичния си стил Стефанов не пропусна да "захапе" и другия гранд - Левски, припомняйки им горчивия опит от миналото.

"Преди да скочите, не казвайте "хоп". Спомнете си 2013 година на "Герена", когато се готвехте за тържества, а накрая имаше сълзи. Топката е от женски род и винаги може да изненада тези, които се мислят за шампиони предварително", завърши Стефанов.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Венчо смочата глава

    9 1 Отговор
    Дебелата дърта въртиопашка нещо пак се нагажда, ама не помни че империалците помнят сикаджиите дето ги пееха на куките

    13:20 26.01.2026

  • 2 Ха ха

    9 0 Отговор
    Този пуска една и съща плоча .На кой се мазни е ясно.Коментирай си Слабията кажи нещо за мача който загубихте от ТОБОЛ вчера.

    13:22 26.01.2026

  • 3 Чичо Али Хаменей

    12 0 Отговор
    А откъде ги има не се говори. За това цялата държава прилича на кочина, няма влакове, няма заводи, няма здравеопазване няма нищо. Няма прокуратура , да не говорим за останалото.

    Коментиран от #8, #9

    13:23 26.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Весело

    10 0 Отговор
    Прахосани 260 млн за ЦСКА, това нищо не е, Бойко Борисов прахоса 260 млрд. за милиционери, платени жени и "калинки".

    13:25 26.01.2026

  • 8 Айде

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо Али Хаменей":

    герпаджиите от дпс да си пасете електората

    13:26 26.01.2026

  • 9 Знайко

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Чичо Али Хаменей":

    Половината от тези 260 млн са директно от държавния бюджет, другата половина пак от държавния бюджет, ама по много по-заобиколни пътища напичани хазарт и обществени поръчки.

    13:30 26.01.2026

  • 10 славист

    3 0 Отговор
    Чичо Венци защо не си гледа отбора, а наднича в чужди "канчета"? разпродаде отбора, напълни си джобовете, а Славия? За една година от Славия са освободени 18 футболисти.

    Коментиран от #16

    13:43 26.01.2026

  • 11 Овча купел

    3 0 Отговор
    Този в акъла му е кой ще е следващият футболист, когото да продаде? Кога Славия ще тръгне напред, без продажби на играчи?

    13:44 26.01.2026

  • 12 пенсия

    3 0 Отговор
    Бензинджията по-добре да се маха от Славия.

    13:47 26.01.2026

  • 13 Шкиф

    2 0 Отговор
    Много странен тип, много странен. За какво му се дава трибуна да говори въобще?

    13:54 26.01.2026

  • 14 Хаха

    1 0 Отговор
    Гледали са подкаст с Тричков, преди няколко дни!

    13:59 26.01.2026

  • 15 Ромео, Жулиета и ПЕТРОЛ, от Иван Радоев

    0 0 Отговор
    Тоя ,върти-суче,все за чуждите отбори се загрижил. А Славия? Наистина, не е никакъв славист.

    14:01 26.01.2026

  • 16 Не бре

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "славист":

    Отговаряше на въпроси в едно предаване на Тричков. Но тук така е цитирано, че... Все едно гледа в чуждо канче.

    14:01 26.01.2026

