Голямо признание за българския тенис от световна легенда

Легендата на световния тенис Илие Настасе бе специален гост на Общото събрание на Българската федерация по тенис, което се проведе в Русе. Присъствието на румънската звезда придаде изключителен престиж на събитието, привличайки вниманието на спортната общественост в крайдунавския град.

Илие Настасе е и дългогодишен капитан на Румъния за Купа „Дейвис". Той даде специално интервю за сайта на Българската федерация по тенис, споделяйки впечатленията си за развитието на българския тенис.

- Добре дошъл в България, г-н Настасе! Каква е причината за визитата ви?

- Първо, съм много добър приятел с президента на Българската тенис федерация Стефан Цветков. Той много обича тениса и винаги бих откликнал на негова покана. Вече 22 години Цветков се утвърди като уважавана фигура в международните тенис структури, а българският тенис постигна исторически резултати, които видяхме всички ние от международното тенис семейство.

Дойдох да покрепя развитието на тениса в България. Със Стефан Цветков разговаряхме и за възобновяването на Балканските игри. Когато бях на 16–17 години, участвах на такъв форум и мисля, че е хубаво да ги върнем, защото това би увеличило популярността на тениса на Балканите.

- Как ще коментирате успехите на младите български тенисисти?

- Иван Иванов спечели два големи турнира при юношите – Уимбълдън и US Open. Това е страхотно, но трябва да продължи напред. Много деца, които печелят при юношите, после изчезват – няма гаранция, че ще станат шампиони при мъжете.

- Миналата година бяхте на посещение в Пловдив. Какво ви направи впечатление?

- Децата са много мили и любопитни. Попитаха ме отново как стана номер едно, идвайки от малка страна. Казах им: ′Ако обичате това, което правите, и вложите страст, можете да успеете.′ Много деца ми казват: ′Баща ми ме кара да играя тенис, но не ми харесва.′ Аз им казвам: ′Ако не ти харесва – не играй. Това е твоят живот и твоето тяло. Реши сам какво искаш да правиш, не каквото искат родителите ти.

- Значи любовта към тениса е най-важна?

- Да. Когато обичаш тениса, е различно от това просто да го харесваш. Трябва да е удоволствие и забавление – не работа. Харесвам Алкарас от Испания, защото е щастлив дори когато губи точка. Това е важно – когато губиш, трябва да се усмихваш, сякаш печелиш.

- Как виждате развитието на българския и балканския тенис?

- Мисля, че е важно да се започне от малки деца – 6–7 години. Важна е любовта към играта. Спомням си, когато бях на 5–6 години, треньорът ми ме караше да удрям топката в стената, за да се уча да контролирам удара, вместо да тичам след топката.

- Какъв е ключът към успеха в тениса?

-Любов. Детето трябва само да реши какво обича. Страстта и любовта към спорта са най-важни. Ако обичаш това, което правиш, е напълно различно от това просто да го харесваш. Великите атлети са влюбени в спорта.