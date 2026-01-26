Новини
Спорт »
Волейбол »
Шокираща загуба за Алекс Грозданов и Богданка ЛУК у дома срещу Ястрежебски Венгел

Шокираща загуба за Алекс Грозданов и Богданка ЛУК у дома срещу Ястрежебски Венгел

26 Януари, 2026 15:17 372 0

  • алекс грозданов-
  • богданка лук-
  • ястрежебски венгел-
  • plus liga-
  • волейбол-
  • полша-
  • резултати-
  • класиране-
  • спортни новини

Капитанът на българския национален отбор изигра целия мач

Шокираща загуба за Алекс Грозданов и Богданка ЛУК у дома срещу Ястрежебски Венгел - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Волейболната сцена в Полша стана свидетел на неочакван обрат, след като българският национал Алекс Грозданов и неговият тим Богданка ЛУК (Люблин) претърпяха тежко поражение пред собствена публика. В рамките на 18-ия кръг от престижната Plus Liga, домакините бяха надиграни категорично от Ястрежебски Венгел (Ястжембие Здруй) с 0:3 гейма (21:25, 21:25, 16:25) в зала "Глобус", където над 4200 фенове наблюдаваха развоя на двубоя.

Въпреки че капитанът на българския национален отбор изигра целия мач и се отчете с 4 точки, включително един блок, това не бе достатъчно, за да спре устрема на гостите.

За Богданка ЛУК най-резултатни бяха натурализираният кубинец Вилфредо Леон и Илир Ено, които приключиха срещата с по 11 точки.

От другата страна на мрежата, Ястрежебски Венгел демонстрираха отлична форма. Михал Гиержот се отличи с 15 точки, а Никола Шершен добави още 13, което се оказа решаващо за убедителната победа на гостите.

Въпреки неочакваната загуба, Богданка ЛУК запазва лидерската си позиция в класирането с 12 победи, 5 поражения и актив от 35 точки. Ястрежебски Венгел се изкачва на седмо място с 10 успеха, 7 загуби и 28 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ