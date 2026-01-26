Шокираща загуба за Алекс Грозданов и Богданка ЛУК у дома срещу Ястрежебски Венгел

Волейболната сцена в Полша стана свидетел на неочакван обрат, след като българският национал Алекс Грозданов и неговият тим Богданка ЛУК (Люблин) претърпяха тежко поражение пред собствена публика. В рамките на 18-ия кръг от престижната Plus Liga, домакините бяха надиграни категорично от Ястрежебски Венгел (Ястжембие Здруй) с 0:3 гейма (21:25, 21:25, 16:25) в зала "Глобус", където над 4200 фенове наблюдаваха развоя на двубоя.

Въпреки че капитанът на българския национален отбор изигра целия мач и се отчете с 4 точки, включително един блок, това не бе достатъчно, за да спре устрема на гостите.

За Богданка ЛУК най-резултатни бяха натурализираният кубинец Вилфредо Леон и Илир Ено, които приключиха срещата с по 11 точки.

От другата страна на мрежата, Ястрежебски Венгел демонстрираха отлична форма. Михал Гиержот се отличи с 15 точки, а Никола Шершен добави още 13, което се оказа решаващо за убедителната победа на гостите.

Въпреки неочакваната загуба, Богданка ЛУК запазва лидерската си позиция в класирането с 12 победи, 5 поражения и актив от 35 точки. Ястрежебски Венгел се изкачва на седмо място с 10 успеха, 7 загуби и 28 точки.