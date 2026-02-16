Новини
България »
Всички градове »
Съдът остави в ареста Никола Бургазлиев, родителите му твърдят, че той е жертва на обществен натиск

Съдът остави в ареста Никола Бургазлиев, родителите му твърдят, че той е жертва на обществен натиск

16 Февруари, 2026 17:34 702 16

  • съд-
  • арест-
  • никола бургазлиев-
  • родители-
  • жертва-
  • обществен натиск

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение

Съдът остави в ареста Никола Бургазлиев, родителите му твърдят, че той е жертва на обществен натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а детето ѝ беше тежко ранено. Това съобщават от Нова телевизия.
Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след инцидента. За нас това е манипулация“, заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.
Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение“, заяви адвокат Колева.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    13 2 Отговор
    Да не дава Господ. И за момчето и за пострадалите.

    17:38 16.02.2026

  • 2 Бендида

    38 2 Отговор
    Нагли, нагли са родителите, всъщност те са основните виновни, че детето им се е превърнало в убиец.

    17:40 16.02.2026

  • 3 пожелание

    26 2 Отговор
    Ако съда пусне престъпник и той избяга , съдията който го е освободил , да лежи вместо него докато го хванат !!

    17:41 16.02.2026

  • 4 Определено

    25 2 Отговор
    Убитата майка е жертва на Бургазлиев, а той пък бил жертва на това това разгневено общество, а не на лошото родителско възпитание, Обществото настоява за справедливост и пречи за уговорена условна присъда.

    17:44 16.02.2026

  • 5 Обществено натиснат

    13 2 Отговор
    ама жив...

    17:48 16.02.2026

  • 6 Дориана

    14 5 Отговор
    Наглост и безочие е от страна на родителите на Никола Бургазлиев е да искат той да бъде на свобода. Мястото му е в затвора, погубил е два човешки живота. Детето изобщо не се знае дали ще се възстанови окончателно. Може да учи и в затвора и да изкупи вината си. Няма милост, няма прошка за убийците.

    17:48 16.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    8 1 Отговор
    То детето убило само няколко души, какво толкова ...

    17:57 16.02.2026

  • 9 трън

    10 1 Отговор
    безочливи хора средна класа който са необрозовани държавни служители дето отгледаха некъдърни поколения зависими от субстанция

    17:57 16.02.2026

  • 10 Файърфлай

    9 0 Отговор
    Родителите на Убиец нищо не могат да твърдят ! Трябва само да мълчат,докато са живи ! Могат само да му носят цигари в затвора ! И то доста дълго.За тия определението "наглост" е слабо...

    18:00 16.02.2026

  • 11 ти да видиш

    6 0 Отговор
    Мммм дааа жената също е убита под обществен натиск!

    18:01 16.02.2026

  • 12 Само да кажа

    5 0 Отговор
    Какви неща прави дрогата

    18:03 16.02.2026

  • 13 Натиск

    4 0 Отговор
    няма ! Обществото видя , как за секунди прегази една майка и остави детето ѝ завинаги инвалид. Видя , че след престъплението му , го пуснаха от ареста , часове след това и само възмущението и заинтересоваността за трагедията на семейството от много наши граждани , го върнаха в ареста .

    18:05 16.02.2026

  • 14 гост

    6 0 Отговор
    Това моНче отдавна трябваше да бъде осъдено, а не да го влачат с години както при шуменския Жечко. Но какви ли не чудеса правят парите в българската правосъдна система.

    18:05 16.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Злобата и омразата са лош съветник.

    18:09 16.02.2026

  • 16 Мокси

    1 0 Отговор
    Мама и тати търтей в МВР, чавето нагло и друска… после- обществен натиск!

    18:12 16.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол