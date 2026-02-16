Съдът остави в ареста Никола Бургазлиев, родителите му твърдят, че той е жертва на обществен натиск

Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, при която загина млада жена, а детето ѝ беше тежко ранено. Това съобщават от Нова телевизия.

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след инцидента. За нас това е манипулация“, заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.

Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение“, заяви адвокат Колева.