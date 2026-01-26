Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда с първа победа в Турция

Арда с първа победа в Турция

26 Януари, 2026 19:09 439 0

  • арда-
  • победа-
  • турция-
  • уфа-
  • контрола-
  • александър тунчев-
  • бирсент карагарен-
  • серкан юсеин-
  • футбол-
  • подготовка-
  • анталия

Кърджалийският тим постига обрат срещу руския УФА в оспорван приятелски мач

Арда с първа победа в Турция - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Кърджали записа първа победата по време на зимния си лагер в Турция, след като надделя с 2:1 над руския УФА в оспорван приятелски мач. Срещата, изиграна на турска земя, донесе свеж полъх на оптимизъм в лагера на българския тим преди последната им проверка.

Първата част на двубоя премина под знака на равностойна игра, като и двата състава демонстрираха здрава защита и търпеливо изграждаха атаките си. Въпреки това, именно руснаците откриха резултата, възползвайки се от една от малкото си възможности пред вратата на Арда.

След почивката момчетата на Александър Тунчев излязоха преобразени и поеха инициативата. Усилията им дадоха плодове в 53-ата минута, когато Бирсент Карагарен се разписа и възстанови равенството, вдъхвайки нова енергия на своите съотборници. Натискът на Арда се засили и в 80-ата минута Серкан Юсеин се оказа на точното място, за да реализира победния гол с прецизен удар. До последния съдийски сигнал българският тим удържа преднината си и заслужено се поздрави с първи успех в Анталия, след като преди това записа две равенства.

Следващото изпитание за Арда ще бъде на 29 януари, когато тимът ще премери сили с узбекистанския Нефтчи в последната си контрола от подготвителния лагер.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ