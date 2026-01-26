Арда с първа победа в Турция

Арда Кърджали записа първа победата по време на зимния си лагер в Турция, след като надделя с 2:1 над руския УФА в оспорван приятелски мач. Срещата, изиграна на турска земя, донесе свеж полъх на оптимизъм в лагера на българския тим преди последната им проверка.

Първата част на двубоя премина под знака на равностойна игра, като и двата състава демонстрираха здрава защита и търпеливо изграждаха атаките си. Въпреки това, именно руснаците откриха резултата, възползвайки се от една от малкото си възможности пред вратата на Арда.

След почивката момчетата на Александър Тунчев излязоха преобразени и поеха инициативата. Усилията им дадоха плодове в 53-ата минута, когато Бирсент Карагарен се разписа и възстанови равенството, вдъхвайки нова енергия на своите съотборници. Натискът на Арда се засили и в 80-ата минута Серкан Юсеин се оказа на точното място, за да реализира победния гол с прецизен удар. До последния съдийски сигнал българският тим удържа преднината си и заслужено се поздрави с първи успех в Анталия, след като преди това записа две равенства.

Следващото изпитание за Арда ще бъде на 29 януари, когато тимът ще премери сили с узбекистанския Нефтчи в последната си контрола от подготвителния лагер.