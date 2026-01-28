ЦСКА 1948 и Борац Баня Лука не излъчиха победител в оспорвана контрола в Турция

Контролата между ЦСКА 1948 и настоящия лидер на Босна и Херцеговина – Борац Баня Лука, завърши без победител. Двата тима завършиха 1:1 в приятелски мач, изигран на турския курорт Белек.

Срещата започна предпазливо, като през първата част липсваха чисти голови ситуации и двата отбора се фокусираха върху тактическата дисциплина.

След почивката обаче напрежението нарасна и в 58-ата минута Борац успя да излезе напред в резултата, възползвайки се от една от малкото си възможности.

Въпреки това, "червените" не се предадоха и продължиха да търсят изравнителното попадение. Усилията им дадоха резултат в 80-ата минута, когато Мамаду Диало се разписа и фиксира крайното 1:1.