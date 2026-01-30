Новини
Александър Везенков изведе Олимпиакос до впечатляващ триумф над Барселона в Евролигата

30 Януари, 2026 06:45 558 0

Гръцкият тим се изкачи на второ място във временното класиране

Александър Везенков изведе Олимпиакос до впечатляващ триумф над Барселона в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков, надделя над Барселона с категоричното 87:75 в среща от 25-ия кръг на Евролигата.

Везенков, който отново демонстрира класата си на паркета, се превърна в истинския герой на мача. Българският национал завърши с впечатляващ дабъл-дабъл – 20 точки и 11 борби, с което заслужено оглави листата на реализаторите и бе най-ярката фигура на терена.

Към успеха на Олимпиакос значително допринесе и Тайлър Дорси, който се отчете със 17 точки, 4 борби и 3 асистенции, показвайки отлична форма и хладнокръвие в решаващите моменти.

В редиците на Барселона най-резултатен бе Кевин Пънтър, който реализира 15 точки, добави 1 борба и 4 асистенции, но усилията му не бяха достатъчни, за да спрат устрема на домакините.

След този успех Олимпиакос се изкачи на второ място във временното класиране на Евролигата с актив от 16 победи и 8 загуби, докато Барселона заема пета позиция с 16 успеха и 9 поражения.



