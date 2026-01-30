Българският футбол с най-голям коефициент в последните 12 години

Класирането на Лудогорец за плейофите на Лига Европа е отлична новина не само за разградчани, но и за българския футбол като цяло. Победата над Ница и преминаването в следващата фаза донесе на България 0.687 точки тази седмица, повече отколкото взеха Шотландия, Сърбия, Норвегия, Кипър, Австрия, Румъния, Азербаджан, Унгария, Хърватия, Швейцария, Швеция, Израел и Казахстан.

С тях коефециентът на България за този сезон нараства на 4.687, което ни отрежда 25-о място в Европа конкретно за тази кампания и на 29-о място от общо 55 членки в ранглистата на УЕФА с актив от 20.562 точки.

Зад нас, на 30-ото място, остава Русия, която е извадена от всички турнири (с 18.299 точки). Пред нас е Словакия с актив от 22.375 точки, но вече няма представители от тази страна в евротурнирите, докато ние имаме един останал - Лудогорец.

Разградчани са спечелили този сезон 12.250 точки, Левски - 3.500 точки, Арда - 3.000 точки, а Черно море - нула точки и сумарно сме събрали 18.750 точки, които се усредняват на 4.687 като национален коефициент.

Това е най-силният сезон на българския футбол в последните 5 години, което е наистина отлично постижение. Натрупаният коефициент за настоящата кампания е 4.687, за сезон 2021/22 е 3.375, за 2022/23 - 4.500, за 2023/24 - 4.375 и за 2024/25 - 3.625. За последно по-висок коефициент бе спечелен от България през сезон 2013/14 - 5.625.

Класирането на плейофите на Лига Европа за Лудогорец носи още една добра новина за родния футбол - че се увеличават парите по фонд "Солидарност" на УЕФА, което значи, че българските отбори ще приберат още по-солидни суми от евроцентралата.