Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Българският футбол с най-голям коефициент в последните 12 години

Българският футбол с най-голям коефициент в последните 12 години

30 Януари, 2026 18:00 459 3

  • лудогорец-
  • лига европа-
  • футбол-
  • коефицент-
  • български футбол

Коефециентът на България за този сезон нараства на 4.687

Българският футбол с най-голям коефициент в последните 12 години - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Класирането на Лудогорец за плейофите на Лига Европа е отлична новина не само за разградчани, но и за българския футбол като цяло. Победата над Ница и преминаването в следващата фаза донесе на България 0.687 точки тази седмица, повече отколкото взеха Шотландия, Сърбия, Норвегия, Кипър, Австрия, Румъния, Азербаджан, Унгария, Хърватия, Швейцария, Швеция, Израел и Казахстан.

С тях коефециентът на България за този сезон нараства на 4.687, което ни отрежда 25-о място в Европа конкретно за тази кампания и на 29-о място от общо 55 членки в ранглистата на УЕФА с актив от 20.562 точки.

Зад нас, на 30-ото място, остава Русия, която е извадена от всички турнири (с 18.299 точки). Пред нас е Словакия с актив от 22.375 точки, но вече няма представители от тази страна в евротурнирите, докато ние имаме един останал - Лудогорец.
Разградчани са спечелили този сезон 12.250 точки, Левски - 3.500 точки, Арда - 3.000 точки, а Черно море - нула точки и сумарно сме събрали 18.750 точки, които се усредняват на 4.687 като национален коефициент.

Това е най-силният сезон на българския футбол в последните 5 години, което е наистина отлично постижение. Натрупаният коефициент за настоящата кампания е 4.687, за сезон 2021/22 е 3.375, за 2022/23 - 4.500, за 2023/24 - 4.375 и за 2024/25 - 3.625. За последно по-висок коефициент бе спечелен от България през сезон 2013/14 - 5.625.

Класирането на плейофите на Лига Европа за Лудогорец носи още една добра новина за родния футбол - че се увеличават парите по фонд "Солидарност" на УЕФА, което значи, че българските отбори ще приберат още по-солидни суми от евроцентралата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перукан

    1 1 Отговор
    Атъй наааааа. Виждате ли къде ни водят африканците.? Вдигаме коефициента. Някой да ми каже къде е Преслава ако обичате?

    Коментиран от #3

    18:03 30.01.2026

  • 2 Не гледащ футбол

    0 1 Отговор
    Хахахахахахахаха

    18:13 30.01.2026

  • 3 Тото сваля палтото..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Перукан":

    Лудогорец е под пара, прави се на умряла лусица вкъщи, прави хикс с Арда и след това бие Ница. Някъде в хазартните схеми, такава стратегия си има име.

    18:16 30.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ