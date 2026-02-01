Новини
Майк Менян подписа нов дългосрочен договор с Милан

1 Февруари, 2026 11:12 381 0

  • вратар-
  • милан-
  • майк менян-
  • росонерите-
  • договор-
  • италия

Остава на "Сан Сиро" до 2031 година

Майк Менян подписа нов дългосрочен договор с Милан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят и капитан на Милан - Майк Менян, официално препотвърди лоялността си към "росонерите", след като сложи подпис под ново дългосрочно споразумение, което ще го задържи в клуба до лятото на 2031 година. С този ход френският национал слага край на всякакви спекулации относно бъдещето си и демонстрира категоричната си отдаденост към гранда от Милано.

Новият контракт на Менян идва с осезаемо увеличение на заплатата – според италианските медии, стражът ще получава около 7 милиона евро на сезон, което го нарежда сред най-високоплатените футболисти в Серия А. Предишното му споразумение изтичаше в края на настоящата кампания, но ръководството на Милан не остави нищо на случайността и предприе решителни действия, за да задържи един от най-ценните си играчи.

Любопитен факт е, че през изминалото лято Менян бе на крачка от трансфер в Челси, но "червено-черните" категорично отказаха да се разделят с него, оценявайки ключовата му роля в отбора.

През този сезон 30-годишният вратар продължава да впечатлява с изявите си – в 25 мача той е опазил вратата си "суха" цели 11 пъти, а допуснатите голове са едва 20.

Менян пристигна на "Сан Сиро" през 2021 година, когато Милан плати на Лил 16 милиона евро за правата му. Оттогава насам френският страж се превърна в истински стълб в защитата на тима, записвайки 188 срещи, 70 "чисти" мрежи и 190 допуснати попадения.


