Това ли ще бъде новият главен секретар на МВР?

Георги Кандев посети МВР днес, съобщи бТВ. Той е пристигнал в сградата на ведомството по-рано през деня.
Кандев се е придвижил бързо през входа на министерството и не е успял да бъде заснет от репортерите на място. Посещението му обаче е било забелязано от източници, които потвърждават, че той е бил в сградата на МВР днес.
Георги Кандев е сред основните имена, обсъждани за поста главен секретар на МВР. Очаква се да стане ясно дали ще бъде назначен на поста, заемайки мястото на Мирослав Рашков.
