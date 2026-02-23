Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Това ли ще бъде новият главен секретар на МВР?

23 Февруари, 2026 15:08 3 649 9

  • георги кандев-
  • главен секретар-
  • мвр

Очаква се да стане ясно дали ще бъде назначен на поста, заемайки мястото на Мирослав Рашков

Това ли ще бъде новият главен секретар на МВР? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Георги Кандев посети МВР днес, съобщи бТВ. Той е пристигнал в сградата на ведомството по-рано през деня.

Кандев се е придвижил бързо през входа на министерството и не е успял да бъде заснет от репортерите на място. Посещението му обаче е било забелязано от източници, които потвърждават, че той е бил в сградата на МВР днес.

Георги Кандев е сред основните имена, обсъждани за поста главен секретар на МВР. Очаква се да стане ясно дали ще бъде назначен на поста, заемайки мястото на Мирослав Рашков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    16 1 Отговор
    тва е най обикновен тъмен балкански субект

    15:11 23.02.2026

  • 2 безпартиен

    26 4 Отговор
    Кажи ми къде и колко си се издънил,за да ти кажа колко голям началник ще станеш!Пример за това е един бивш главен секретар на МВР- от пожарникар без нито ден оперативен стаж зае най-високата оперативна длъжностни министерството!Резултатът е най-много ИЗВЪРШЕНИ и НЕРАЗКРИТИ ПОРЪЧКОВИ убийства!

    15:20 23.02.2026

  • 3 Оги

    18 1 Отговор
    Хайде, Гошка, само мене и тебе още не ни бяха връткали за главни секретари, на тебе ти излезе късмета.

    15:20 23.02.2026

  • 4 Промяна

    10 5 Отговор
    КА К ОВЛАДЯХАВЛАСТТА ТИ ДА ВИДИШ МЕТЕЖИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ШАРЛАТАНИ ВЛАЧАТ ЕДНО ПРАСЕ АХМАЦИ РЕВАТ КОСТОДИНОВ АВТОБУСИ БЕДНЯЦИ ПРАВЯТ КАЛБАЛЪК И ХОП РАДЕВ ВЕЧЕ Е ОТВЪН ЙОТОВА НАЗНАЧАВА ГЮРО

    15:25 23.02.2026

  • 5 Перо

    5 2 Отговор
    И от тоя куфар, чиновник на ПП/ДБ се очаква да извършва някакво оперативно ръководство в МВР!

    16:13 23.02.2026

  • 6 До безпартиен

    5 1 Отговор
    Вярно е пожарникар отишъл при сикаджииските мутри го върнаха и си изпроси от генерал-майор да го направят генерал-лейтенант т-п-ка

    16:19 23.02.2026

  • 7 Кокорчо

    3 1 Отговор
    На нашето МВР.

    16:24 23.02.2026

  • 8 Хмм

    1 1 Отговор
    трябва Йотова да го назначи, след издънката с Цицелков и неговата забрана от ЕС да бъде наблюдател на избори, много ще внимава - нарочно ли го правят, единственият който има забрана да го сложат министър за честни избори

    16:26 23.02.2026

  • 9 Вероятно ще е

    1 0 Отговор
    Достоен служител на МВР и професионалист.

    17:19 23.02.2026

